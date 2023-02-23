Marmaris’te sahile vurmuş ölü inek sürüsü şaşkınlık yarattı

Muğla’nın Marmaris ilçesi ile Rodos Adasındaki uluslararası sularda ölü inek sürüsü korku ve heyecan yaşanmasına neden oldu. Bazı ölü ineklerin Rodos Adası kıyılarına vurduğu belirtildi.

Yaşar ANTER

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Akdeniz'de balıkçıların ölü inekleri denizin üzerinde görmesi büyük bir korku ve panik yaşanmasına neden oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Rodos Adası açıklarında avlanan balıkçılar suyun yüzeyinde ölü inekleri görünce adadaki sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

Bu arada bazı ölü ineklerin Rodos Adası sahillerine ve yakınlardaki adaların kıyılarına vurması ada halkında da tedirginliğe yol açtı. Rodos Belediyesi ekipleri ölü inekleri toplamaya başladı.

Ölü inek sürüsü ile ilgili soruşturma başlatırken, ineklerin bir yük gemisinden denize düşmüş veya gemide öldükten sonra denize atılmış olabileceği belirtildi.

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