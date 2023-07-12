Maserati’li polis memurunun ölümü Meclis’te

Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Av. Ali Bozan, 11 Temmuz'da aracında ölü olarak bulunan ve Maserati marka otomobil kullanmasıyla dikkat çeken polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ü Meclis gündemine taşıdı. Bozan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Ali Ekber ŞEN

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Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Av. Ali Bozan, kamuoyunda Maserati markalı lüks araca sahip polis memuru olarak gündeme gelen ve 11 Temmuz’da aracında ölü bulunan Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması üzerine soru önergesi verdi.

“İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?”

Bozan’ın verdiği önergede ilk olarak “Hüseyin Tayfun Üçgül'ün ölüm sebebinin intihar veya cinayet mi olduğuna dair elinizdeki ilk veriler nedir” sorusunu yöneltti.

Vekil Ali Bozan, polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül’ün 22 Nisan 2023 tarihinde Maserati marka otomobille giderken İzmir-İstanbul Otoyolunda trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun’un bacağını kırdığı konusunun haberlere konu olduğunu belirttiği soru önergesinde şöyle dedi:

*Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu olayla ilgili hazırladığı iddianamede Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün ‘alenen hakaret' ve ‘kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği belirtilmiştir.

*Bu minvalde Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istenmiştir. Olayın ardından polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatılmıştır.

*Soruşturma kapsamında polis memuru Üçgül'ün görev yeri değiştirilmiştir. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nde pasif bir birime alınan Üçgül, başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınmıştır. Bu vuku bulan hadiseyle dikkatleri üzerine çeken polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşinin üzerine kayıtlı Maserati marka aracının yanı sıra lüks villalara da sahip olduğu kamuoyunun gündemine yansımıştır.

*Normal şartlarda polis maaşıyla sahip olunması imkânsız görünen lüks gayrimenkul ve araçların nasıl sahip olunduğuna dair şüphelerin söz konusuyken, Muğla'nın Ortaca ilçesi Kargıcak Yolu'nda 11 Temmuz Salı günü otomobil içinde cansız bedenine ulaşılmıştır.

YERLİKAYA'NIN YANITLAMASINI İSTEDİ

Milletvekili Av. Ali Bozan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

*Hüseyin Tayfun Üçgül'ün ölüm sebebinin intihar veya cinayet mi olduğuna dair elinizdeki ilk veriler nedir? Polisin HTS kayıtları ve son yaptığı telefon görüşmesi kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?

*Bakanlığınız tarafından Hüseyin Tayfun Üçgül'ün bir süredir gündemde olan servetinin kaynağına dair herhangi bir soruşturmanız var mıdır? Üçgül, mal varlığını nasıl ve hangi tarihlerde elde etmiştir? Aynı şubede çalışan polislerin mal varlıklarında göze çarpan bir artış var mıdır?

*Ciddi şüphelerin olduğu bu ölüme dair Üçgül'ün servetinin de kaynağı olduğu iddia edilen herhangi bir mafya veya çete bağlantısı var mıdır? Bu bağlantılar varsa; başka polislerin de bu şebeke ağlarıyla bir organize ilişkileri söz konusu mudur?

*Tüm görev süresince üstü olan amirlerinin Üçgül hakkındaki sicil beyanlarında bu şüphelere dair ifadeler mevcut mudur?

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