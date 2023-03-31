Abone Ol

Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını beğendi

Eski Maliye Bakanı ve Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımını beğendi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını beğendi

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebini reddeden AKP'nin eski maliye bakanı Mehmet Şimşek, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası paylaşımını beğendi. Şimşek’in daha sonra beğenisini geri aldığı görüldü.

Geçtiğimiz 20 Mart’ta Erdoğan ile görüşen Şimşek ‘aktif siyaseti düşünmediğini' açıklayarak teklifi reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu da, 27 Mart'ta seçim kampanyasını “Sana söz yine baharlar gelecek” sloganıyla resmen başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek ile görüştü! 'Aktif siyaset' açıklamasıİlginizi ÇekebilirCumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek ile görüştü! 'Aktif siyaset' açıklamasıMehmet Şimşek yemi yemedi!İlginizi ÇekebilirMehmet Şimşek yemi yemedi!

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam