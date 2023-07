Memur hac izni ve helal gıda istiyor

Toplu sözleşme masasında memur, muayene ve ilaç katılım payının kaldırılması ile ucuz TOKİ konutu, giyecek ve evlenme yardımları için pazarlık yapacak.

Erdoğan SÜZER

Memur-Sen'in toplu sözleşme görüşmelerinde pazarlık masasına maaş zamlarının dışında 139 farklı taleple oturacak. 2024 yılı için her 3 ayda bir olmak üzere toplamda yüzde 70, 2025 için toplamda yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen, barınma sorununun çözümü için de 20 yıl vadeli TOKİ konutu talebini masaya getirecek. Talepler arasında yemekler için hacca giden memurların yıllık ücretsiz izinli sayılması, her memura 3 bin TL giyecek yardımı yapılması, evlenen memura 3 yıl ödemesiz 48 ay vadeli ve faizsiz 153 bin lira evlilik ödeneği verilmesi gibi maddeler bulunuyor.

TOKİ KONUT YAPSIN

Kamuya ait konutların en az yüzde 75'inin memurlara sıra tahsisli konut kapsamında verilmesini talep eden sendika, hizmet tahsisli konut oranının yüzde 10'u aşmamasını, engelli memurlara konutta öncelik verilmesini de gündeme getirecek. Talepleri arasında tahsisli konut kirasından Katma Değer Vergisi alınmaması, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin adına konut bulunmayan kamu görevlilerine TOKİ'nin her ilde 20 yıl ödemeli Memur Konut Projesi geliştirmesi de bulunuyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yemek hizmetlerinde, helal gıda sertifikası bulunan ürünlerin kullanılmasını isteyen sendika, yemek ihale şartnamelerine helal gıda sertifikasına sahip ürün zorunluluğu getirilmesi, kurada hac hakkı kazanan ve yasal izni kalmayan kamu görevlisinin ücretsiz izinli sayılması da talepler arasında bulunuyor.

Yıllık izin artsın

Memurların yıllık izinlerinin artırılması da toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelecek. Hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olan memurun, yıllık izin süresinin 20 günden 25 güne, 10 yıldan fazla olanların ise 30 günden 35 güne çıkarılması talep edilecek. Ayrıca izinlerde gidiş ve dönüş için birer gün yol izni kullandırılması da istenilecek.

İlaç ve muayene bedava olsun

Memur-Sen'in gündeme getireceği 139 farklı talep arasında muayene ve ilaçtaki katılım paylarının sıfırlanması da yer alınıyor. Bu kapsamda bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere kamu görevlileri ve emeklilerinden muayene, tedavi, reçete ve ilaç (ortez – protez dahil) katılım-katkı payı ve başka bir ad altında ücret alınmaması da talep ediliyor.