Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu: Dikkat çeken detay

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu. Akşener'i, dünkü gelişmelerin ardından görevine dönen Cihan Paçacı karşıladı...

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 6’lı masada olmayacaklarını açıklaması sonrası bugün genel merkez ek binasında partisinin ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Akşener’i, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik açıklamalarının ardından istifa ettiği genel başkan yardımcılığı görevine dün tekrar dönen Cihan Paçacı karşıladı.

Basın mensuplarının sorularına “Teşekkür ederim” karşılığını veren Akşener, açıklama yapmadan içeri girdi.

PAÇACI: O İMZA ANLAYIŞ BİRLİĞİYDİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Paçacı, Akşener’in 6’lı masa toplantısından sonra yapılan ortak açıklamayı neden imzaladığı sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

*O bir anlayış birliğiydi. İYİ Parti’nin görüşü zaten belliydi. İYİ Parti bir sürpriz yapmadı. Uzun bir süredir kazanması yüksek bir aday üzerinde ısrarcıydı.

*Genel başkan büyük bir feragat örneği göstererek, ‘Türkiye’nin önünü açacağım, ben aday olmayacağım’ dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetten kaynaklanmaktadır.

*Yoksa herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Genel başkanımızı da kazanma ihtimali yüksek bir aday olarak görüyorum. Buna rağmen feragat etti 6’lı masada. Şimdi bu özveriyi gösterdi.

Niye gösterdi? Bu seçimin mutlaka kazanılması gerektiğine inandığı için gösterdi. Biz de o noktadayız, ‘Bu seçim kazanılmalı’ diyoruz ama mesela 6’lı masada ‘Her siyasi partinin bir kamuoyu araştırma şirketi ismini vererek yapılacak değerlendirmede en fazla oyu çıkacak adayın arkasında duralım’ fikri de yine kişisel değil kendimize yönelik değil kazanmaya yönelik.

*Önemli olan kazanmaktır, kazanılmasını temin etmektir. Bütün hassasiyetimiz budur.

Paçacı, Akşener’in pazartesi günü yapılacak 6’lı masa toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna, “Bilmiyorum” yanıtını verirken, aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de “Henüz bunlar konuşulmadı. Değerlendirme yapmak, yanlış olur” diye konuştu. (DHA)

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