Merdan Yanardağ için tahliye talebi
Bir programdaki sözleri nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanan ve “terör örgütü propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Merdan Yanardağ’ın avukatları tahliye talebinde bulundu.
Bir programdaki sözleri nedeniyle TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında, Merdan Yanardağ 27 Haziran'da “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merdan Yanardağ hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından toplamda 1 yıl 6 aydan, 10 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
İddianamenin hazırlanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Yanardağ'ın avukatları 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu.
27 HAZİRAN'DA TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ, suçlamaları reddetmiş, AKP iktidarının yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğundan söz ederken ironi yaptığını, programdan bir bölümün montajlanarak aleyhine kampanya yürütüldüğünü savunmuştu.
Yanardağ, sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce 27 Haziran'da “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklanmıştı.
Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, Yanardağ hakkında verilen tutuklama kararına itiraz etmişti.
Tutukluluğa yönelik itirazı değerlendiren İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi itirazı reddetmişti.