Meteoroloji uyardı: İstanbul’u ve Trakya’yı vuracak…

Meteoroloji tarafından, İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli için kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul’un batı kesimlerine ve Trakya’ya sağanak uyarısı yapıldı. Uyarıda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

“Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası, Tekirdağ’ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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