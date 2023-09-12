Meteoroloji’den 19 şehre uyarı: Sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yurdun doğu kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu , Tokat, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri, Amasya’nın kuzey ve Şanlıurfa’nın güney ilçeleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Mersin, Adana’nın güneyi ile Hatay’ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bazı şehirlerde yerel olarak kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, yayınladığı sağanak yağış uyarısına göre Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı

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