Meteoroloji’den kar, yağmur, fırtına uyarısı: Tek tek açıkladılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), birçok kent için yağış ve soğuk hava uyarısında bulundu. Uyarılarda, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu (Konya ve Kırıkkale hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloj, kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. MGM’nin uyarılarında şöyle denildi:

* “KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu doğusu kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 2°C, 16°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatler aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ 1°C, 13°C

Çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatler aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı ve İç Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 8°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatler aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MERSİN 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin (Konya ve Kırıkkale hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Niğde, Kayseri ve Sivas’ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatler aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR -1°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatler aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KONYA -1°C, 8°C

Çok bulutlu

YOZGAT -3°C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölge genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU -1°C, 5°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE 3°C, 10°C

Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin(Amasya ve Çorum hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz ‘de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 5°C, 11°C

Çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksekleri ile Hakkâri çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 2°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 2°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MALATYA 2°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

VAN 5°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ,

MARDİN 6°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SİİRT 10°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.