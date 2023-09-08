Meteoroloji’den Rize ve Artvin için hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre Rize ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli sağanak yağış görülecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava durumu uyarısıyla iki şehirde sağanak yağışın etili olacağı duyuruldu. Açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Yağışın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI DA GELDİ

Doğu Karadeniz’in doğusunda rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

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