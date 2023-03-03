Metro saldırganı hakkında yeni karar

İstinaf Mahkemesi’nin iki suç yönünden bozma kararının ardından, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadına bıçak çekerek, hakaret eden ettiği gerekçesiyle 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Emrah Yılmaz’ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda, 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı kadın ve annesine bıçak çekerek, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz “hakaret”, “silahla tehdit”, “kasten yaralama” ve “halk arasında korku veya panik yaratacak şekilde tehdit” suçlarından toplamda 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İSTİNAF 2 SUÇTAN ONADI

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, kararda usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını belirterek, “kasten yaralama” ve “hakaret” suçları yönünden yerel mahkemenin kararını onadı.

Daire, “silahla tehdit” ve “halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit” suçları yönünden ise hükmün bozulmasına karar verdi.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstinaf Mahkemesinin iki suç yönünden bozma kararının ardından Sanık Emrah Yılmaz'ın Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandığı dava görüldü. Duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Emrah Yılmaz cezaevinden getirilirken, taraf avulatları da hazır bulundu.

“KANAATİMİZCE HALKA KARŞITEHDİT SUÇU OLUŞTU”

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Birsen Baş Topaloğlu, sanığın olaya müdahale etmeye çalışan metrodaki kalabalığa karşı elindeki bıçağı sallayarak ‘hepinizi doğrarım' şeklindeki sözlerini tehdit içerikli olduğunu belirterek, “Kanaatimizce, burada halka karşı tehdit suçu oluşmuştur. Sanığın bu eylemden ötürü de cezalandırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

OLAY KAPANACAKKEN MÜŞTEKİNİN DAHİL OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Son sözü sorulan sanık Emrah Yılmaz, “Mağdur Azize Kaya ile tartışırken yerimden hiç kalkmadım. Olay kapanacakken müşteki Senanur olaya müdahil oldu. Kendisi bana tekme attığını kabul etmedi ancak mağdur doğruladı. Bu hususlar araştırılmadı. Kamera kayıtları eksik toplandı. Katılanların mağdur olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Sanık avukatı ise söz alarak, “Müvekkilim üzerine atılı halka karşı tehdit suçundan beraatine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

‘TEHDİT'TEN 5 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Emrah Yılmaz'ın müştekiler Senanur Damgacı, Mihdiye Damgacı ve Azize Nur Kaya'ya yönelik “silahla tehdit” suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

HÜKÜM VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Öte yandan mahkeme, sanık Emrah Yılmaz'ın üzerinde bulunan bıçağı mağdurlara yönelik sallayarak “O suratını keserim” şeklinde sözler sarf ettiği eylemin belirli kişilere yönelik olduğunu belirterek, bu nedenle bilinmeyen kişilere yönelik tehdit olmadığı gerekçesiyle “halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit” suçundan hüküm verilmesine yer olmadığına karar verdi.

TOPLAM 7 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS

Mahkeme 11 Ekim 2022 tarihindeki karar duruşmasında, sanık Yılmaz hakkında “hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, “kasten yaralama” suçundan 6 ay, “silahla tehdit” suçundan 5 yıl 3 ay, “halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit” suçundan da 4 yıl hapis cezasına hükmetmişti.

İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada, “halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit” suçundan hüküm verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Sanığın cezası 7 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası düştü.

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