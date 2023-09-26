Mevlid kandili mesajları… En güzel, resimli, anlamlı Mevlid kandili mesajları

Hz. Muhammed S.A.V’ın dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak kutlanan bu özel gecede, sevdiklerinize en güzel Mevlid Kandili mesajları göndererek duygularınıza ortak edebilirsiniz. Mevlid kandili gecelerinde camilerde mevlid okunur, dualar edilir, ibadetler yapılır. Ayrıca, Mevlid kandili mesajları paylaşarak sevgi ve hoşgörüyü yaymaya katkıda bulunabilirsiniz.

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Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiulevvel ayının 12. gecesidir. Miladi takvime göre ise her yıl değişmektedir. 2023 yılı için Mevlid Kandili 26 Eylül Salı günüdür. Bu güzel ve anlamlı Mevlid Kandili mesajlarını sevdiklerinize göndererek onların bu özel günü daha da anlamlı hale getirebilirsiniz.

ANLAMLI VE DUALI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep yanınızda olsun, gönülleriniz imanla dolsun, miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gecenin esenliği üzerinize olsun. Allah’ın rahmeti ve bereketi sizinle olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Bu gecenin bereketi üzerinize olsun, dualarınız kabul olsun, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu kandiller yaşayın.

Mevlid Kandili’nin İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid Kandili’nin aydınlığında tüm gönüllerimiz sevgiyle dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid Kandili’nin ışıklarıyla gönlünüz aydınlansın, duaları kabul olsun, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu kandiller yaşayın.

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Bu gecenin bereketi üzerinize olsun, dualarınız kabul olsun, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu kandiller yaşayın.

Mevlid Kandili’nin İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid Kandili’nin aydınlığında tüm gönüllerimiz sevgiyle dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

“Mevlid Kandiliniz mübarek olsun! Bu özel günde, sevgi ve barış dolu bir dünya dilerim.”

“Peygamberimizin doğduğu bu mübarek günde, dualarımız kabul olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun!”

“Sevgili Peygamberimizin doğumunu kutlamak, bir kez daha İslam’ın nuruyla aydınlanmamıza vesile oldu. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!”

“Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun!”

“Bu özel günde, sevgiyle yanıp tutuşan kalplerimizle dualarımızı gönderiyoruz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!”

“Peygamberimizin doğumu, insanlığa bir umut ve rehberlik kaynağıdır. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun!”

“Mevlid Kandilinizde, sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşayın. Dualarınız kabul olsun!”

“Bu mübarek günde, günahlarımızı affettirmek için Allah’a dua edelim. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun!”

“Peygamberimizin hayatı, bize nasıl bir insan olmamız gerektiğini gösterir. Bu Mevlid Kandili, onun öğretilerini hatırlamak için bir fırsattır. Kutlu olsun!”

“Rahmet ve mağfiretin bol olduğu bu günde, dualarınızın kabul olmasını dilerim. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!”

MEVLİD NE DEMEK?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî’ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.

Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mubarek ismi yazılmıştır. Ona Muhammed adını, dedesi Abdülmuttalib koydu. Onun adının yeryüzüne yayılacağını, herkesin Onu medhedeceğini rüyada görmüştü. Muhammed, çok medholunan demektir.

Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshabına ziyafet verir, dünyaya teşrif ettiği ve çocukluğu zamanında olan şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir, halife iken, mevlid gecesinde, Eshab-ı kiramı toplayıp, Resulullah efendimizin dünyaya teşrifindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı.

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: “Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır.” (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)