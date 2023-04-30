MHP’deki cinayetin perde arkası

Ankara'da MHP Pursaklar İlçe Başkanı Ersin Ekinci, eski MHP’li Ferhat Özcan’ı öldürdü. Cinayetin perde arkasındaki detaylara SÖZCÜ ulaştı.

Veli TOPRAK

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MHP Pursaklar İlçe Başkanı Ersin Ekinci'nin, eski MHP'li Ferhat Özcan'ın vurmasının perde arkası ortaya çıktı. Çocukluk arkadaşı olan Ekinci ile Özcan, bir gece önce tartıştılar ve kavga ettiler.

Özcan'dan dayak diyen Ekinci'nin sabah evine gidip baskın yaparak vurduğu ortaya çıktı. İşte MHP'li ilçe başkanının karıştığı cinayetle ilgili bir partilinin anlattıkları:

“ANLAŞMAZLIĞA DÜŞTÜ, AYRILDI”

Ferhat Özcan, MHP Ankara il yönetiminde yer aldı. İl Başkanı Turgay Baştuğ'un ekibinde idi. Başkanla ters düştüler, bazı işler Ferhat'ın hoşuna gitmiyordu. Tartıştılar, masaya kül tablasını vuran Ferhat MHP'yle yollarını ayırdı.

“SİNCAN'A SKM KURDU”

Seçim sürecinde Pursaklar'dan çıkan Adnan Beker ve Yüksel Arslan'a (ikisi de İYİ Parti adayı) destek verdi. Hatta geçen hafta Sincan'da İYİ Parti'nin SKM'ni Ferhat açtı. Bütün masraflarını karşıladı. Personeline kadar yerleştirdi. Daha önce MHP Pursaklar'da çalışan Fatma isimli bir kızı da SKM'ye yerleştirdi.

“HAREKETİ SATTINIZ, GİTMEYECEKSİNİZ!”

Ersin ile Ferhat çocukluk arkadaşları. Fatma'nın SKM'de başlaması Ersin'i kızdırdı. Fatma'yı arayarak ‘Hareketi sattınız, yarından itibaren SKM'ye gitmeyeceksin?' diye telefonla tehdit etmiş. Telefonun yüzüne kapatılmasına sinirlenen Ersin, Fatma'nın evinin önüne gelerek aynı sözleri ediyor. Fatma korkudan Ferhat'ı arayarak ‘Abi yetiş, Ersin ortalığı karıştırdı' diyor. Evin önünde iki eski arkadaş buluşuyor. Ferhat, Ersin'in belindeki tabancayı alıp, dövüyor.

“16 KURŞUN YAĞDIRDI”

Ersin dayağı gururuna yediremiyor. Gece 15 kişi ile buluşup, istişare ediyor. Ferhat'ın eşiyle son dönemde aralarında sıkıntı vardı. Çocukları ve eşi, annesinde kalıyordu. Sabah kaldığı eve Ersin baskın yapıyor. Uyku sersemliği ile kapıyı araladığında Ersin kasığına doğru bir el ateş ediyor. Yere düşünce de 15-16 el ateş kurşun sıkıyor. Cinayetten sonra İsa isimli bir ortak arkadaşı arayarak ‘gelin alın' diyor. Ferhat ve babası Yaver amca Pursaklar'ın önde gelen isimlerindendi. İnşaat ve ticaretleri yerinde idi. Alanya'da meyvecilik işi yapıyordu, kimseyle husumeti yoktu.”

Ferhat Özcan'ın cenazesi Cumartesi günü akşam saatlerinde Çankırı Eldivan Küçükhacıbey köyünde defnedildi.

MHP, İLÇE BAŞKANLIĞINI FESHETTİ

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, eski mesai arkadaşının MHP'li bir isim tarafından öldürülmesi üzerine taziye mesajı yayınladı. Baştuğ, mesajından Pursaklar İlçe Başkanlığı'nın feshedildiğini açıkladı:

“Pursaklar ilçemizde son derece üzüntü verici bir hadise meydana gelmiştir. Geçmişte partimiz kademelerinde görev yapmış bir arkadaşımız, kendisinin de yakın arkadaşı olan Pursaklar İlçe Başkanımızla girdiği tartışma sonucu hayatını kaybetmiştir. Hadise emniyet güçleri tarafından her boyutuyla soruşturulmaktadır. Bilinmesini isteriz ki bu üzücü hadise siyasi nedenlerle vuku bulmuş bir vaka değildir. Merhum arkadaşımız Ferhat Özcan, iki yakın arkadaşın kişisel çatışması ve karşılıklı anlık öfkelerinin kurbanı olmuştur. Bundan dolayı çok üzgünüz, zira insan hayatının kutsallığına inanan bir kültürün sahibiyiz. Genel Merkezimiz tarafından Pursaklar İlçe Başkanlığımız feshedilmiştir. Bu itibarla, müessif olayda hayatını kaybeden Merhum Ferhat Özcan’a Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”

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