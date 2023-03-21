MHP’li meclis üyesi ve eski ilçe başkanı İYİ Parti’ye katıldı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyesi Murat Dede ve Şuhut MHP Eski İlçe Başkanı Çetin Çiftçi, İYİ Parti’ye katıldı. Murat Dede, etik olması açısından belediye meclis üyeliğinden de istifa ettiğini açıkladı.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, partisinin il başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Mısırlıoğlu basın toplantısında partisine katılan Şuhut Belediye Meclisi'nin MHP'li Üyesi Murat Dede, Şuhut MHP eski İlçe Başkanı Çetin Çiftçi ve Emekli Sağlık Memuru Orhan Dönmez'e parti rozetlerini taktı.

MECLİS ÜYELİĞİNDEN DE İSTİFA ETTİ

Rozet takma töreninde konuşan Murat Dede seçmene saygısından dolayı belediye meclis üyeliğinden de istifa ettiğini söyledi.

Bundan sonra bütün gücüyle İYİ Parti için çalışacağını ifade eden Dede, şöyle konuştu:

*Bugün benim için kutlu bir gün. Buraya katılmamda emeği geçen Dr. Mustafa Enis Arabacı'ya teşekkür ediyorum.

*Gücüm nispetinde çalışacağıma söz veriyorum. Ben geçen sene bir rahatsızlık geçirmiştim bu benim ikinci hayatım. Artık var gücümle İYİ parti için çalışacağım.

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