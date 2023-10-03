MHP’li üye bu sözlerle uyardı: Villa değil tabut yapıyorsunuz

AKP’li Elazığ Belediyesi’nin 'Batı Prestij Villaları' projesi kapsamında 504 villanın zeminden su çıktığını, ancak önlenmesi için drenajların yapılmadığını belirten Elazığ Belediyesi MHP Meclis Üyesi Süleyman Soysal, “Şahin Başkan, ‘Biz depreme dayanıklı yapı yapıyoruz’ diyor. Burada villa değil resmen tabut yapıyoruz” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında AKP ile MHP arasında, belediyenin Villakent Projesi tartışıldı. AKP Meclis Başkanvekili Aydın Kara'nın başkanlığında yapılan toplantıda, Elazığ- Malatya yolu üzerinde yapılan 504 villanın zeminiyle ilgili MHP'li meclis üyesi Süleyman Soysal dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soysal, villaların zemin etüd raporunda zeminlerin zayıf olduğunu ve güçlendirmek için gerekli çalışmaların yapılmadığını söyledi.

“VİLLALARIN ZEMİNİ ZAYIF”

Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları'nın “Depreme dayanıklı yapılar yapıyoruz” açıklamasını hatırlatan MHP'li Meclis üyesi Süleyman Soysal şöyle konuştu:

“Belediyenin Batı Prestij Villaları projesinde alan üç bölgeye ayrılmış. Raporda birinci bölgede yeraltı suyuna 1.5 ile 2 metre arasında rastlanmaktadır, ikinci bölgede yeraltı suyuna 0-0.50 metre arasında rastlanmaktadır, üçüncü bölgede ise 1 ile 1.50 metre mesafesinde rastlanmaktadır.

Yüzey ve yağmur sularının yeraltı suyunun sızmasını önlemek için temel altı drenajların yapılması lazım ama yerinde baktığımız zaman herhangi bir drenaj göremiyoruz. Zemin etüd raporu zeminin zayıf olduğunu ve iyileştirilmesi gerektiğini söylüyor.

Ama burada yapılan imalatta görüyoruz ki sadece temel kazısı alınmış üzerine silindir vurulmuş 0-38,0-50 milim malzemeyi serip serbest bırakılıyor ve bunun üzerine grobeton dökülüyor.

Maalesef bu betonu da yanlış döküyoruz. Şahin Başkan, ‘Biz depreme dayanıklı yapı yapıyoruz' diyor. Ama depreme dayanıklı yapıyı zeminden bağımsız düşünemezsiniz. Zemin ile yapı birbirine uygun olursa o zaman depreme dayanıklı olur.

Burada villa değil resmen tabut yapıyoruz. Bu projede kontrol teşkilatı var mıdır varsa ne iş yapar onu da bilmiyoruz”

“SANKİ KÖYDE EV YAPARMIŞ GİBİ…”

MHP'li Soysal'ın açıklamalarına cevap veren Belediye Başkanvekili Aydın Kara'nın ise Villakent projesindeki eleştirilere köy evleri örneğini vererek ilginç bir benzetme yapması dikkat çekti.

Kara, “Bahsettiğiniz küçük bir proje değil öyle bir anlattınız ki sanki köyde bir ev yaparmış gibi. Burada bir sürü teknik eleman var, mühendis var, proje etüdü var. Önümüzdeki ay meclise çağırırız” dedi.

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