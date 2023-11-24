Milas gaspçıları yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde gasp ve hırsızlık olayına karışan ve aralarında 18 yıl hapis cezası ile aranan kişinin de bulunduğu çete düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişiyi gasp edip, bir tekel büfesini yağmalayan kişilere yönelik Milas ve Bodrum polisi ortak operasyon düzenledi.

Milas'ta bir işletmede yaşanan gasp olayının ardındaki failleri tespit etmek için Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kapsamlı operasyon sonucunda, gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler S.S., A.C., ve H.K., emniyetin yapmış olduğu çalışma sonucunda yakalandı.

18 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANIRKEN GASP YAPTI

Aynı zamanda olayın azmettirici ve planlayıcısı olduğu tespit edilen, 18 yıl bir ay hapis cezası bulunan D.B.’nin (41), Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğu belirlendi.

D.B. de Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.