‘Millet İttifakı iktidarında trafik sorunu çözülecek’

İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı SÖZCÜ’ye konuştu. Sarı, İstanbul’daki trafik sorununun çözülmesi için 3 adım atılması gerektiğini söyledi ve ekledi: “Bunların uygulanması halinde trafik yüzde 30 azalacaktır.”

Batuhan SERİM

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İstanbulluların en büyük çilelerinden biri hiç kuşkusuz bitmek bilmeyen ve çözümü kangrene dönen trafik sorunu… Vatandaşlar işe, okula veya seyahate çıktıklarında günde en az 2-3 saatini trafikte geçirmek zorunda kalıyor. Çeyrek asır İstanbul'u yöneten AKP, çeşitli adımlar atsa da bu soruna çözüm üretemedi… İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, “İstanbul'un İkinci Kurtuluşu: Trafik Sorun Olmaktan Nasıl Çıkar?” isimli bir kitap yazarak, trafik sorununun nedenlerini ve çözümlerini sıraladı.

‘BUNU BİLE BİLE YAPIYORLAR'

Sarı, trafik sorunun çözümü için atılması gereken 3 temel adım olduğunu, bunların da sırasıyla; kentlerde ulaştırma yönetimini tekleştirmek, kademeli mesai saati uygulamasını hayata geçirmek ve lojistik saat düzenlemesi yapmak olduğunu dile getiriyor. Denetimin özellikle yeni İBB yönetimi geldiğinden beri çok zayıfladığını dile getiren Sarı, “Bunu bile bile yapıyorlar ki İstanbul'da trafik daha kaos olsun. Dolayısıyla ulaşımda otorite tek olacak. Millet İttifakı'nda Ulaştırma Bakanlığı'nın en önce yapacağı devrim bu olacak; yerel yönetimlerde ulaştırma yönetimini tekleştireceğiz” dedi.

KENTTE 5 MİLYON ARAÇ VAR

İnsanların toplu taşımaya yönelmesi gerektiğini de vurgulayan Sarı, “İstanbul'da araba sayısı, geçen seneye göre yaklaşık 300 bin arttı. Şubat sonu itibariyle kentte 5 milyon araç var. 3.6 milyonu otomobil. Otomobil sahipliğini azaltmamız için insanların otomobile daha az ihtiyaç duyacağı, toplu taşımayı daha çok kullanacağı ortam yaratmalıyız. Bunu yaparsak İstanbul'da trafiği düzeltebiliriz” diye konuştu.

Sürücülere ücretsiz eğitim

Sarı, lojistik saat düzenlemesinin İstanbul'un en önemli sıkıntılarından biri olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: “Özellikle lojistik yükleme-boşaltmalar gece saat 12 ile 6 arasında yapılacak. İstanbul'da günde 1000 tane kaza oluyor. Ulaştırma Bakanlığı Millet İttifakı'nda olduğu zaman Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bütün sürücüleri, ticari araçlardan başlamak üzere eğiteceğiz. Hepsi ücretsiz eğitime tabi tutulacak.”

KADEMELİ MESAİ SAATİ UYGULAMASINI GETİRECEĞİZ

Sarı, diğer çözüm önerilerini ise şöyle anlattı: “Yerel yönetimler ulaşım otoritesini eline geçireceği için kademeli mesai saati uygulamasını yapacak yetkinlikte olacak. O zaman İstanbul'da bütün fabrikalar, okullar, marketler, organize sanayi bölgeleri aynı saatte trafiğe çıkmayacaklar. Fabrikalar 5'te başlayacak, kamu saat 8'de başlayacak, ilköğretim-lise 9'da başlayacak, üniversiteler 10'da başlayacak, AVM'ler 10'da açılacak. Bu uygulamayla İstanbul'da trafik bugüne göre en az yüzde 30 azalır.”

Yönetim çift başlı olunca

“İstanbul'da trafik yönetimi çift başlı olduğu için kararlar hızlı alınamıyor” diyen Sarı şöyle dedi: “Dolayısıyla da trafik keşmekeşi yıllardır yapılan milyarlarca dolar yatırıma rağmen hâlâ çözülemiyor. Demek ki aynı çözüm metotlarıyla farklı sonuç beklemek saçmalık. Ulaşım politikalarının yanlışlığı trafiği bir sonuç olarak meydana getiriyor.”

Bir bacağı topal kalır

Almanya, Amerika, Kanada, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde kentlerdeki ulaşım yönetiminin belediyelerde olduğunu söyleyen Suat Sarı, “Bizde ise denetim Valiliklerde, İçişleri Bakanlığı'nda. Operasyonlar ve tesislerin yapımı belediyelerde. Denetim olmazsa trafiğin bir bacağı topal oluyor” dedi.