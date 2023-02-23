Milyonluk yeni daireler depremde kullanılmaz hale geldi

2010 yılına kadar kayısı ağaçlarıyla bilinen Malatya'nın Bostanbaşı bölgesi yıllar içinde çok katlı apartmanlara teslim oldu. Milyonlarca lira bedelle satılan yeni dairelerin depremde kullanılmaz hale gelmesine isyan eden vatandaşlar çadır bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Malatya'da da yıkıma oldu.

Şehrin en yeni yerleşim yerlerinden Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı mevkiinde de büyük hasara yol açan deprem sonucu birkaç yıl önce inşa edilmiş çok sayıda apartman kullanılamaz hale geldi.

Bir zamanlar kayısı bahçelerinin yer aldığı Bostanbaşı mevkii son 10 yılda yerini çok katlı binalara bıraktı.

Milyonlarca lira bedelle bir iki yıl önce satın aldıkları dairelerin depremler sonucunda kullanılmaz hale gelmesine vatandaşlar isyan etti.

3 bini aşkın binanın yıkıldığı 40 binden fazla binanın da hasar aldığı Malatya’da kentin en prestijli bölgesi olarak bilinen Bostanbaşı’ndaki yeni evleri inşa eden müteaahitlere tepki gösteren daire sahipleri “Dişimizden tırnağımızdan artırıp biriktirdiğimiz paralar uçtu gitti, banka borçlarıyla da başbaşa kaldık. Mağduruz” değerlendirmesini yaptı.

Bostanbaşı mevkiinde inşa edilen iki bloklu Asur Konutları projesi de 6 Şubat’taki 7.6’lık ikinci depremin arından ağır hasar aldı.

Bloklardan birinin çökme anı site sakinleri tarafından kaydedildi.

İs-hak İnşaat tarafından hayata geçirilen Asur Konutları adlı projenin tanıtımının yapıldığı internet sitesinde “Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, Depreme dayanıklı Radye Temel” ifadeleri yer alıyordu.

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