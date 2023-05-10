Abone Ol

MİT’ten Suriye’ye operasyon: IŞİD’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan IŞİD’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

Yayınlanma: 20:50 - 10 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT’in Suriye’deki çalışmalarda 4 teröristin yeri saptandı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi.

Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan IŞİD'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi.

Variş’in, Türkiye’de IŞİD tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi. (AA)

Türkiye-Suriye-İran ve Rusya görüşmesinde kritik kararlarİlginizi ÇekebilirTürkiye-Suriye-İran ve Rusya görüşmesinde kritik kararlarOrtadoğu'da normalleşme rüzgarı: Suudi elçiliği Suriye'ye geri dönüyorİlginizi ÇekebilirOrtadoğu'da normalleşme rüzgarı: Suudi elçiliği Suriye'ye geri dönüyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet IŞİD operasyon Suriye Terör terörist Türkiye
X Reklam