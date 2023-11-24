Mobilya fabrikasında yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Konya'da mobilya fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.
Konya Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında işçiler imalatta kullanılan kimyasal maddenin dumanından etkilendi.
Fabrikanın sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 5 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayda fabrikada küçük çaplı hasar oluştu. (AA)