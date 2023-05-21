Montajlı Kılıçdaroğlu afişi paylaşan AKP’li isme tepki yağdı

AKP'nin İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının montajlandığı sahte afişi gerçekmiş gibi paylaştı. Kertişçi’nin paylaşımı yalanlanırken, gönderilere tepki yağdı.

Hakan KAYA

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun montajla yapılmış afişlerinin bir benzerini AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Kertişçi sosyal medya hesabından paylaştı.

TEYİT.ORG MONTAJ DEDİ

Kertişçi'nin ‘Kılıçdaroğlu'nun reklamları' notuyla paylaştığı, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının olduğu sahte iki afişte ‘Demirtaş çıkacak' ve ‘YPG terör örgütü değildir' ifadeleri yer aldı. Kertişçi'nin paylaşımına tepki yağarken, Teyit.org afişlerin montaj olduğunu açıkladı.

AFİŞLERLE İLGİLİ AYRINTILI ANALİZ YAPTI

Teyit.org'un afişlerle ilgili yaptığı ayrıntılı analiz şöyle:

“Görselleri Yandex'in Görsel Arama servisinde araştırdığımızda kullanılan billboardların bir stok görüntü sitesinden alındığı tespit edilebiliyor.

*CHP'nin ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırladığı kampanyanın poster, broşür ve billboard reklamlarına kendi resmî sitesinden ulaşılabiliyor. İkinci tur için hazırlanan reklam görselleri yine çeşitli gazete haberlerine de konu olmuş. Görseller incelendiğinde iddialarda kullanılan ifadelerin yer almadığı görülüyor.

*Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur kampanyası için afişlerde kullandığı sloganlardan bazıları şöyle: Vatanını seven sandığa gelsin, Sınırlarımız korunacak, Yoksulluk bitecek, Enflasyon düşecek, Suriyeliler gidecek, Terör bitecek.

*Ayrıca sosyal medyada dolaşıma sokulan görsellerin bazılarında kullanılan Kılıçdaroğlu fotoğrafının da ilk turda paylaşılan “Sana söz” kampanyasına ait olduğu görülüyor. “Karar ver” kampanyasında Kılıçdaroğlu’nun farklı bir fotoğrafı kullanılıyor. Yani görseller montajlanarak oluşturulmuş. Kılıçdaroğlu’nun resmi afişlerinde iddiadaki ifadeler yer almıyor.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Kertişçi'nin paylaşımına gelen tepkilerden bazıları şöyle:

“Bu yaptığınız suç !”

“Bu adam meclis üyesi nasıl olmuş. Sahte afiş görselleri hazırlayan birinin dezenformasyon yasasından tutuklanması gerekmez mi? @EmniyetGM”

“Bu iftiracının işlediği suç konusunda gereğini yapacak mısınız? Hani yasa çıkardınız ya? @iletisim”

“Yazık yalandan ve montajdan başka tek bir söyleminiz ve argümanınız yok. Kirli siyaset yapamadan bir hiçsiniz çünkü.”

“Yok mu dava açacak kimse”

“Mitinglerde montaj izletirler, sosyal medyada da şhoplu görsel gösterirler utanmanız olsun ya!”

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