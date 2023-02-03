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MSB: 7’si FETÖ, 1’i PKK üyesi 11 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan; 7'si FETÖ, 1'i PKK/KCK üyesi 11 kişinin yakalandığını duyurdu.

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MSB: 7’si FETÖ, 1’i PKK üyesi 11 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Bulgaristan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.

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