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MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştiren askerlere teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın şehit olduğunu duyurdu.

Yayınlanma: 17:16 - 24 Temmuz 2023 Güncellenme:
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MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can’ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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