MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştiren askerlere teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can’ın şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
* “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit olmuştur.
* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”