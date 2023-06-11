MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan 2 askerin hastanede şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

MSB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen EYP’nin infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır.

* Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

BAKAN GÜLER’DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin için taziye mesajı paylaştı. Bakan Güler, mesajında “Kahraman silah arkadaşlarımız, 11 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca sosyal medyadan yapılan videolu bir paylaşımla, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teslim olan teröristlere ait mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilenler şöyle sıralandı:

* “1 adet RPG-7 roketatar silahı, 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 2 adet Doçka makineli tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet Mavzer Tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AKS-74 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Shotgun Tf., 120 adet el bombası, 650 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 700 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 2.800 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 330 adet AKS piyade tüfeği mühimmatı, 3.100 adet PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 3 adet RPG-7 antitank roket başlığı, 12 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü (dolu), 26 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü (dolu), 15 adet EYP düzeneği, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet yer telsizi, 3 adet el telsizi, 7 adet gaz maskesi, 3 adet oksijen tüpü, 2 adet jeneratör, 3 adet akü.”

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