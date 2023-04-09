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MSB, Türkiye’nin en büyük savaş gemisi “TCG Anadolu”nun fotoğraflarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun fotoğraflarını paylaştı.

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MSB, Türkiye’nin en büyük savaş gemisi “TCG Anadolu”nun fotoğraflarını paylaştı

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “TCG Anadolu hazır. Deniz Kuvvetlerimiz hazır.” ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraflardaki geminin üzerinde, Bayraktar TB3 SİHA ve Kızılelma ile helikopterler de yer aldı. (AA)

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