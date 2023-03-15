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MSB’den “Irak’ın kuzeyinde helikopter düştüğü” iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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MSB’den “Irak’ın kuzeyinde helikopter düştüğü” iddiasına yalanlama

Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesaplarında “Irak’ın kuzeyindeki Duhok’ta TSK’ya ait helikopterin düştüğü”ne ilişkin iddia yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK’ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti. (AA)

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