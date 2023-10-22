Müftüyle ilgili iğrenç iddia: Tutuklandı

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Müftüsü Halil B.’nin, 12 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı açıklandı.

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Şanlıurfa’da Akçakale İlçe Müftüsü olarak görev yapan 3 çocuk babası Halil B. hakkında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verdiği sınıfta kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aile şikayetçi oldu.

Gözaltına Halil B., yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

BARU AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili olarak Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'nun sosyal medya hesabından, “Şanlıurfa Akçakale müftüsünün ücretli öğretmenlik yaptığı okulda 12 yaşındaki öğrencisine karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli 20.10.2023 tarihinde tutuklanmıştır. Olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz” paylaşımı yapıldı.

“HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, çocuğun bedensel ve zihinsel bakımdan tam erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle kamu makamları tarafından çocuklar için özel güvence ve koruma mekanizmaları göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Kamu makamını temsil eden kurumlarda çocuğa istismar suçunun işlenmesinin nedenleri irdelenmelidir. İlimizde özellikle son dönemlerde çocuklar üzerinde yaşanan hak ihlallerinin artması devletin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin sonucudur. Çocuklar hakkında artan hak ihlallerinde ve sorumluluğu bulunan kurumlar hakkında hukuki sürecin takipçisi olacağız” denildi.

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