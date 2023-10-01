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Muğla korkutan yangın

Muğla Prensen Dağı’nda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 hektarlık alan zarar gördü.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 22:55 - 01 Ekim 2023 Güncellenme:
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Muğla korkutan yangın

Muğla'nın Yalıkavak Mahallesi, Küdür Yarımadası, Prensen Koyu'nda makilik alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana yayıldı.

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Prensen Dağı'nda yangın büyüyerek devam ediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve orman ekibi sevk edildi.

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Müdahale, bölgenin taşlık ve kayalık olması nedeniyle güçlükle yapılabildi. İlk belirlemelere göre 6 hektarlık alan zarar gördü.

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Bölgede polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yangına karadan 14 itfaiye aracı ve 4 orman arazözü müdahale edildi.

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Saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

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