Muğla korkutan yangın

Muğla Prensen Dağı’nda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 hektarlık alan zarar gördü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Yalıkavak Mahallesi, Küdür Yarımadası, Prensen Koyu'nda makilik alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana yayıldı.

Prensen Dağı'nda yangın büyüyerek devam ediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve orman ekibi sevk edildi.

Müdahale, bölgenin taşlık ve kayalık olması nedeniyle güçlükle yapılabildi. İlk belirlemelere göre 6 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yangına karadan 14 itfaiye aracı ve 4 orman arazözü müdahale edildi.

Saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

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