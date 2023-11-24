Muğla’da kan donduran cinayet! Yemek yerken tartıştığı annesini öldürdü

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evlerinde yemek yerken tartıştığı annesini bıçaklayan, ardından yardım için sokağa kaçan annesinin boğazın keserek öldüren 16 yaşındaki genç, gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Bodrum'un Umurca Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aynı evde yaşayan 46 yaşındaki Figen Bezmez ile 16 yaşındaki oğlu Doğukan Bezmez akşam yemeği sırasında iddiaya göre, para isteme meselesi yüzünden tartıştı.

Sözlü tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Doğukan Bezmez, masadaki ekmek bıçağı ile annesine saldırdı, karnından yaralanan ve kanlar içinde kalan Figen Bezmez bağırarak ve kapıyı açıp bahçeye kaçarak yardım istedi.



Arkasından gelen oğlunun bıçakla annesinin boğazını kestiği ve kadının kanlar içinde yerde kaldığı görüldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi.

MAHALLELİ KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİ

Bahçede meydana gelen cinayet olayını mahalleli korku dolu gözlerle izledi.

Sağlık ekipleri 2 çocuk annesi Figen Bezmez'e olay yerinde müdahale etmesine rağmen kurtaramadı. Olay anında Bezmez'in 12 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu belirtildi.

POLİSLEREDE DİRENDİ

Olayın ardından annesinin başından ayrılmayan ve olay yerine gelen polislere direnen Doğukan Bezmez, zor kullanılarak, suç aleti bıçak ile birlikte gözaltına alındı.

Bezmez'in bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Gözaltına alınan Doğukan Bezmez, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, vücudunda ve boğazında birçok bıçak darbesi bulunan anne Figen Bezmez'in cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.