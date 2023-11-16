Muhalefetin önerilerini AKP ve MHP yine reddetti

TBMM Genel Kurulunda CHP, HEDEP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

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Meclis’te muhalefetin önergeleri yine Cumhur İttifakı’na takıldı. Saadet Partisinin “AK Parti yönetiminde olduğu dönemde büyükşehir belediyeleri”, İYİ Parti’nin “TOKİ”, HEDEP’in “Hrant Dink cinayeti”, CHP’nin “Organize suç örgütlerinin kamudaki bağlantıları” konusundaki araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri görüşüldü.

Saadet Partisi Grubu önerisi üzerinde söz alan Grup Başkanı Selçuk Özdağ, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıklarının 2019 seçimlerinin ardından kendi içerisinde bir soruşturma başlattığını, araştırma yapılırken bu dosyalara İçişleri Bakanlığının el koyduğunu anlattı.

Daha sonra bu dosyalar hakkında işlem yapılmadığını öne süren Özdağ, “Buradan İçişleri Bakanına sesleniyorum: Mademki güzel işler yapıyorsun, şimdi gel, bir güzel iş yap. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının dosyalarına el koymuştunuz. Bu dosyalara işlem yap. Senin samimiyet testin, turnusol kağıdın bu olsun.” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terörle iltisaklı kişilerin çalıştığını söylediğini ifade ederek, “Neden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ya da Süleyman Soylu zamanında bunlara yönelik herhangi bir işlem yapılmadı?” sorusunu yöneltti.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise “Şafak Duran, İBB’nin çalışanı olarak 10 yıla kadar hapis cezası istenerek yargılanıyor. Kendisinin dağda terör örgütünün kıyafetleriyle elinde silahlarla paylaştığı fotoğraflar da dosyasında mevcut.” dedi.

Usta, Saadet Partisinin önerisinde büyükşehir belediyelerinin sadece AKP yönetiminde olduğu dönemin araştırılmasının istendiğine, ancak Saadet Partisi Grup Başkanı Özdağ’ın her dönemin araştırılması çağrısı yaptığına dikkati çekti.

Bunun üzerine Özdağ, araştırma önergesi verirken sehven küçük bir hata yaptıklarını belirtti.

HRANT DİNK’İN KATİLİ SAMAST’IN TAHLİYESİ

HEDEP Van Milletvekili Zülküf Uçar, Hrant Dink cinayeti hükümlüsü Ogün Samast’ın cezaevinden şartla tahliye edilmesine ilişkin, “Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ı tahliye eden zihniyetin topluma açık bir mesaj verdiği ortadadır. Cezasızlık politikasıyla örülmüş devlet kodları bir kez daha eksiksiz çalışmış ve bir evladına daha müşfik kanatlarını germiştir.” diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un açık olduğunu dile getirerek, “Aslında tahliye olacağını daha önceden inceleme yapan hukukçu arkadaşlarımız da ortaya çıkarabilirdi. Hükümlü, infaz kanununda yaptığımız değişikliklerden hiçbir biçimde yararlanmamıştır.” dedi.

Genel Kurulda CHP, HEDEP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerileri kabul edilmedi. (AA)

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