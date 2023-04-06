Muharrem İnce: Bu parayı Hazine’ye vereceğim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adana'da yanına gelen Halil İbrahim Kandemir'in (9) seçim kampanyasına katkı olması için kumbarasını verme isteğine karşılık, "Bu bana fazla yük olur. Sen bunu sakla. Sonra ben seçilince Çankaya Köşkü'ne getir bunu. Hazine'ye vereceğim bu parayı" dedi.

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Deprem bölgesi Hatay’ı ziyaret edip, iftar programına katılmak için saat 16.00 sıralarında uçakla Adana Havalimanı’na gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada partililer tarafından karşılandı.

Kendisini bekleyenlerle sohbet eden İnce’nin yanına, seçim otobüsüne yürürken 9 yaşındaki Halil İbrahim Kandemir geldi. Kandemir, yanında getirdiği kumbarayı İnce’ye uzatarak seçim kampanyasına katkıda bulunmak istediğini söyledi.

“BEN SEÇİLİNCE ÇANKAYA KÖŞKÜ’NE GETİR”

Kandemir’e sarılıp öpen fakat kabul edemeyeceğini söyleyen İnce, “Bu bana fazla yük olur. Sen bunu sakla. Sonra ben seçilince Çankaya Köşkü’ne getir bunu. Hazine’ye vereceğim bu parayı” dedi.

İnce, daha sonra seçim otobüsüne binerek Hatay’a doğru yola çıktı. (DHA)

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