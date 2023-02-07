Muharrem İnce isyan etti: Ben artık diyecek söz bulamıyorum…

Deprem bölgelerinden Kahramanmaraş'a giden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, kentteki görüntüleri paylaşıp isyan etti.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

İNCE, DEPREM BÖLGESİNDEN SESLENDİ

Deprem bölgelerinden Kahramanmaraş’a giden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise yaşananlara sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından vatandaşların da konuşmalarını paylaşan İnce, şu ifadeleri kullandı;

*Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’ndeyiz. Üzülerek söylüyorum ki burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok. Hiçbir şey yok burada!

*”Kardeşim burada can verdi, gelmediler” bundan daha acı bir cümle duymadım ben. Ben artık diyecek söz bulamıyorum…

*Allah aşkına devleti yönetenlere sesleniyorum; askeri kışladan çıkarın buraya gelsin. Bugün olmayacaksa ne zaman olacak. Yazık günah…

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