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Muharrem İnce Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı oldu

Memleket Partisi, Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Yayınlanma: 19:49 - 12 Mart 2023 Güncellenme:
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Muharrem İnce Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı oldu

Muharrem İnce’nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi’nde, cumhurbaşkanı adayı, üyelerinin oylarıyla belirlendi.

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Partinin ilçe başkanlıklarına sandıkların kurulmasının ardından parti üyeleri cumhurbaşkanı adayını seçmek için oy kullandı.

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OY BİRLİĞİYLE İNCE SEÇİLDİ

Yapılan oylamanın sonucunu Memleket Partisi Sözcümüz Prof. Dr. İpek Özkal Sayan duyurdu.

İpek Özkal Sayan, “Yapılan seçim sonucunda oy birliğiyle Memleket Partisi’nin, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun” dedi.

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