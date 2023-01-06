Muharrem İnce, Sinan Ateş’in mezarını ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in Emirsultan Mezarlığı'nda bulunan mezarını ziyaret etti.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, merkez Yıldırım ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra Ankara’nın Çankaya ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Emirsultan Mezarlığı’nda bulunan mezarını ziyaret eden İnce, Sinan Ateş’in baba evine giderek, taziye ziyaretinde bulundu. Muharrem İnce, daha sonra ise merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde gençlerle buluştu.

Parti otobüsünden yaklaşık 200 üniversite öğrencisine hitap eden İnce, “Çağdaş Eğitim Kooperatifinin salonunda konuşalım dedik. Dün gece yememişler içmemişler işletmeciye, Siyasi faaliyet yapamazsın demişler. Niye biliyor musunuz? Bundan 2-3 ay önce burada bir gençlik toplantısı yaptılar. Salonda hiç genç yoktu. Bana gençlerin geleceğini bildikleri için böyle karar aldılar. Bu yüzden sizlerle dışarıda buluştuk” dedi.

“GENÇLERİN İÇİNDE 1’İNCİ PARTİYİZ”

Yurt veya kurslarda çocuklara taciz olayı olursa o yurtları dozerle yıkacağını söyleyen İnce, şöyle konuştu:

* “Sokaklarda benim ülkemin kızlarının videolarını çeken sığınmacılar olursa hepsini kapı dışarı ederim. Biz Türkiye’de farklı bir muhalefet yapacağız. Sizin oy kullanmanızı istemiyorlar. Seçim Kanununa bir madde eklediler. Seçimden önceki son 3 ayda adresiniz neredeyse orada oy kullanacaksınız.

* Buradan Adana’ya gideceksin 1500 lira masraf. Gitmemeni istiyorlar. Onun için seçimin Mayıs’ta olacağını düşünürsek, nüfus kaydınızı bir an önce buraya aldırın. 2,5 milyon kişinin oy kullanmaması için çalışma yapıyorlar.

* Sizin paranızın olmadığını biliyorlar. Siz oy kullanmayın diye bu konuda kanun çıkardılar. Çünkü biliyorlar ki gençlerin içinde Memleket Partisi 1’inci parti. Biz yerli ve milliyiz.” DHA