Muharrem İnce’nin İzmir ve Manisa programları iptal edildi

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bugün İzmir ve Manisa'da gerçekleştirmesi planlanan programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

İlker KILIÇASLAN

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Memleket Partisi Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bugün Manisa'da ve İzmir'de gerçekleştireceği bir dizi ziyaret ve programı iptal oldu. İnce'nin programlarının yaşadığı rahatsızlığı sebebiyle iptal edildiği bilgisine ulaşıldı.

MİLLETVEKİLİ ADAYI SOSYAL MEYDASINDAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin iki ildeki programlarının iptaliyle ilgili ilk olarak Memleket Partisi Manisa Milletvekili Adayı Fidel Okan paylaşımda bulundu.

Memleket Partisi milletvekili adayı Okan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Sn. Muharrem İnce'nin sağlık durumunun bozulması sebebiyle İzmir ve Manisa programları tamamen İPTAL olmuştur. Hakkında yürütülen iftira ürünü aşağılık kampanyalarını lanetliyoruz”

İL BAŞKANINDAN İPTAL AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hem İzmir'deki hem de Manisa'daki programlarının iptal edildiği konusunda ise Memleket Partisi Manisa İl Başkanı Gülnur Efe ise şöyle konuştu: Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce, geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı hem İzmir'deki hem de Manisa'daki programları iptal olmuştur.

ESNAFI ZİYARET EDİP, GENÇLERLE BULUŞACAKTI

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, iptal edilen iki ildeki programları çerçevesinde ilk olarak saat 17.30'da İzmir Karşıyaka Çarşı İçi Sevgi Yolu üzerinde esnafı ziyaret edecekti. İnce, ardından Manisa'da saat 19.15'te Manisa Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka seslenecek, ardından saat 19.45'te 8 Eylül Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ettikten sonra saat 21.00'de bir otelin konferans salonunda gençlerle bulaşacaktı.

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