Munzur Çayı taştı, Tunceli- Ovacık karayolu kapatıldı

Tunceli'de etkili sağanak nedeniyle Munzur Çayında taşkın meydana geldi. Suların kapladığı Tunceli- Ovacık karayolu, valilik tarafından kapatıldı.

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğünün sağanak uyarısında bulunduğu Tunceli’de 3 gündür aralıksız yağış devam ederken, bölgenin en önemli su kaynaklarından olan Munzur ile Pülümür Çayında su debisi yükseldi.

Munzur Çayı, kenarında bulunan Tunceli- Ovacık karayoluna taştı. Karayolları ekipleri, yolda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını yürütürken, valilik, karayolunu ikinci bir duyuruya kadar kapattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik açıklamasında, çayın 2 ayrı noktada taştığı belirtilerek, “Tunceli- Ovacık- Yeşilyazı Karayolunun 3-60 kilometreleri arası; Munzur Çayının 2 ayrı noktada taşması nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Değerli vatandaşlarımız, kuvvetli yağış ilimizde de etkisini sürdürmekte olup Valiliğimiz ve tüm kuruluşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lütfen taşkın ihtimali olan ev ve iş yerlerimizde kalmayalım, dere yatakları ve vadilerden uzak duralım” denildi. (DHA)

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