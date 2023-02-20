Mustafa Sağlamer, SÖZCÜ Televizyonu’nda…
Bugüne kadar hiç görmediğiniz program türlerine, hiç görmediğiniz anlatım tarzlarına hazır olun… Gazete ve televizyon yazı işlerinin tartışmasız en tecrübeli ismi, medya duayeni Mustafa Sağlamer, SÖZCÜ Televizyonu'nda...
Hasretle beklenen SÖZCÜ Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı.
ATATÜRK‘ün izinde, gerçek ve bağımsız haber ve yorumların yer alacağı SÖZCÜ Televizyonu'ndan gözünüzü ve kulağınızı ayıramayacaksınız.
SÖZCÜ Televizyonu'nu nasıl izleyebilirsiniz?
Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3