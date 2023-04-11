Naci Görür’den Erdoğan’ın ‘müsvedde’ sözleriyle ilgili açıklama

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez, soğan, patates kaç para' söylediğimi kastederek bana atfen profesör müsveddesi dediği söyleniyor. Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim" dedi.

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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

“ASLA BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM”

Görür, paylaşımında şunları belirtti:

* “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez, soğan, patates kaç para’ söylediğimi kastederek bana atfen profesör müsveddesi dediği söyleniyor.

* Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim.

* Elazığ, Maraş ve Gaziantep depremlerininin yıllar önceden geleceğini öngörüp halkını uyaran bir bilim adamı olarak şunu söyledim ‘Az yol, köprü ve baraj yapalım ama önce halkımızın can güvenliğini sağlayan deprem dirençli kentler oluşturalım’ benzeri şeyler söyledim. Yine de aynı şeyleri söylüyorum. Sevgiyle.”

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