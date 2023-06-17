Naci Görür’den Van depremi açıklaması

Van'da Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür değerlendirme yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Van’ın Tuşba ilçesi Van Gölü açıklarında dün deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54’te merkez üssü Van Gölü olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

7,01 kilometre derinlikte meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

Sosyal medya hesabından Van depremine ilişkin bir açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Van Mollakasım'da 4,1 deprem oldu. Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor. 2011 yılında bu fay zonunda 7,2 deprem oldu. Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz” dedi.

Van Mollakasım'da 4,1 deprem oldu. Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor. 2011 yılında bu fay zonunda 7,2 deprem oldu. Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz, sevgiyle — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 17, 2023