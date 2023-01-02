Ne bulsalar çalıyorlar: Köprü demirleri, mezar korkulukları…

Aydın’da hırsızlar vatandaşı canından bezdirdi. İncirliova’da köprünün demir korkulukları, Sultanhisar’da mezar çevre demirleri, Efeler’de jeotermal boru hattının üzerindeki alüminyum kaplamaları çaldı. İki kişi ise zeytin bahçesinden zeytin çalarken yakalandı.

Latif SANSÜR

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Aydın'da son bir haftada yaşanan ilginç hırsızlık olayları ‘bu kadarına pes' dedirtirken, vatandaşları da canından bezdirdi. Ev ve işyerlerinden hırsızlıklar olağan hale gelirken, köprü demirleri, mezar çevre demirleri, jeotermal boru hattı ısı yalıtım alüminyum kaplamalarının çalındığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İncirliova ilçesinin Osmanbükü Mahallesi'nde bir köprünün korkuluklarının kesilerek çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, olay yerinden kaçtığı öğrenilen bir aracı takibe aldı. Dereağzı Mahallesi’nde durdurulan araçta köprüden kesilen yaklaşık 150 kilogram ağırlığında demir korkuluk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ö.A (20) ve T.A (36) isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

MEZAR ÇEVRE DEMİRLERİNİ ÇALDILAR

Sultanhisar'ın Eskihisar Mahallesi Mezarlığı'nda meydana gelen hırsızlık olayını ise Ferda Gölçük sosyal medya hesabından paylaştı. Ziyaret için gittiği mezarlıkta gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Ferda Gölcük, “Hasankahveleri altındaki rahmetli dede, nine, kayınpederimin mezarlarını çevreleyen demirler hırsızlar tarafından çalınmış. Bu kadar mı adi şerefsiz oldunuz, mezarlık demirlerine kadar düştünüz mü?” diyerek tepkisini dile getirdi.

BORU HATTI KAPLAMALARI

Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nden geçen jeotermal borunun etrafında şüpheli bir şahsın dolaştığının ihbar edilmesi üzerine jandarma devriyeleri ihbar edilen bölgede H.T.'yi jeotermal borularının üzerinde bulunan alüminyum kaplamaları sökmeye çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.

20 KİLOGRAM ZEYTİN

Germencik ilçesinde ise iki ayrı zeytin hırsızlığı olayı yaşandı. Alangüllü Mahallesi'nde gezen devriyeler, Badrık Mevkii'nde zeytin toplayan bir kişiden şüphelendi. Yapılan incelemede 55 yaşındaki E. Ö.'nün hırsızlık amacıyla bahçeden zeytin toplandığı anlaşılınca topladığı 30 kilo zeytin ile gözaltına alındı. Ömerli Mahallesi'nde ise zeytin toplayan M.C., 20 kilogram zeytin ile suçüstü yakalandı. Ele geçirilen zeytinler sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri ise adliyeye sevk edildi.