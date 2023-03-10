Neden kürsüye yumruğunu vurdu? Suzan Şahin, SÖZCÜ TV’de anlattı

"Zamanında gelmediniz, Hatay’ı ölüme terk ettiniz, kefen bile vermediniz" diyerek, TBMM'de kürsüye yumruğunu vura vura yaptığı konuşma ülke gündemine oturan CHP Milletvekili Suzan Şahin, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefindeydi. Erdoğan'ın "Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olamayan garipler" diye bahsettiği Şahin, kürsüye neden yumruk vurduğunu SÖZCÜ TV'de anlattı.

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CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eksik ve yetersiz çalışmalarıyla tepki çeken iktidarı eleştirmişti.

“Zamanında gelmediniz, Hatay'ı ölüme terk ettiniz” diyen Şahin, “Hatay'a kefen bile vermediniz, 40'lı 40'lı kıyafetleriyle battaniyelere, bazıları da olmayan bacaklarıyla gömüldüler, bazıları gömülemedi bile, uzun günler sıra beklediler” diye konuşmuştu.

Şahin’in konuşmasını seçim kararını açıklarken hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bu zavallılar daha bizim ilk gün bakan arkadaşlarım deprem bölgelerindeydi, bürokratlarımız, teknokratlarımız bölgedeydi. Ben de ikinci gün deprem bölgesine ulaştım. Bir turu böyle tamamladıktan sonra ikinci turda Devlet Bey ile buraları dolaştık. Sayın Destici ile dolaştık. Biz yaralıyız, dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor; öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş. Biz sadece Hatay değil 11 ilin 11’inde de çalışmaları sürdürdük” demişti.

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