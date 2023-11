Nişanlısının öldüğü noktada adalet istedi

Kahramanmaraş'ta, özel halk otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü Hacı Mustafa Karataş'ın (22) ölümü, nişanlısı Edanur Tunç (21) ve arkadaşları tarafından protesto edildi. Karataş'ın nişanlısı Tunç, gözyaşları içinde "Adalet istiyoruz, başka hiçbir şey değil" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, 29 Ekim’de Ali Erdem Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. Hacı Mustafa Karataş’ın kullandığı 58 AEG 520 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Şeref Durna’nın sürdüğü 46 H 0354 plakalı özel halk otobüsü arasında bir çarpışma meydana geldi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Hacı Mustafa Karataş hayatını kaybederken, otobüs şoförü Şeref Durna gözaltına alındı. Durna, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hacı Mustafa Karataş’ın ağabeyi İlker Karataş, kaza sonucu hayatını kaybeden kardeşinin motosiklet kullanırken her zaman kurallara uyduğunu vurguladı ve kazanın kusurlu tarafının kardeşi olmadığını ifade etti.

“GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI”

Nişanlısı Edanur Tunç ise ihmal sonucu nişanlısını kaybettiğini ve adalet talep ettiklerini belirtti. Yıkım nedeniyle yolun bir tarafının kapatılarak trafik akışının kaza yerine yönlendirildiğini ancak yolun dubalarla bölünmediğini ileri sürdü. Kazadan önce bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde de gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı açıkça görüldü.

Tunç, gözyaşları içinde, “2 aylık nişanlıydık, bizim hayallerimiz vardı, hiçbirini yaşayamadık, ben gülümü toprağa koydum. Ne olur herkes işini yapsın, parasını alıp kenara çekilmesin. Para her yerde bulunur ama can bulunmaz, can toprağa girdi mi bir daha çıkmaz. Adalet istiyoruz, başka hiçbir şey değil” şeklinde konuştu. (DHA)

İlginizi Çekebilir Kocaeli'de trafik kazası: 14 kişi yaralı