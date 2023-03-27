Nursema’yı kim kurtarır?

Muhafazakar karakter Nursema’nın ailesine ve şiddet gördüğü eşine isyanı gündem oldu. CHP’li Tekin, “Erdoğan kazanırsa Nursema’nın beyanı esas olmayacak” dedi.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

■ Oktay ÖZDEMİR/SÖZCÜ

‘Kızılcık Şerbeti' dizisinin cuma akşamı yayınlanan son bölümü, kadın haklarına karşı gerici ittifakların söz konusu olduğu seçim ikliminde, ülke gündemine oturdu.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizide, muhafazakar bir kadın olan Nursema'nın ailesine baş kaldırması, toplumun her kesiminden destek gördü. Nursema, şiddet gördüğü eşiyle, ailesi tarafından zorla evlendirilmişti. RTÜK, şiddet sahneleriyle tartışılan diziye para cezası ve 5 kez program cezası vermişti.

NURSEMA'NIN BEYANI

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dizinin gündem yaratan 20 bölümüyle ilgili sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Eğer Erdoğan kazanırsa Nursema'nın beyanı esas olmayacak. Evlendiği gün eşini camdan atan ruh hastası korunacak. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa Nursema'nın beyanı esas olacak, bu ruh hastası hesap verecek, Nursema boşanacak, nafaka alacak ve yeni bir hayat kuracak. Seçim bizim.”

Vatandaşlar da “Nursema bütün sessiz kalan kadınların sesi oldu. Nursema'nın yaşadıklarını birebir yaşayan o kadar çok genç kadın var ki… Güçlü duruşun tüm kadınlarımıza umut olsun. Boyun eğmeyen, dik duran Nursema, hep görmek istediğimiz Nursema…” yorumlarını yaptı.