Öğretmenler dert küpü maaş az baskı çok

Gelir yetersizliği nedeniyle öğretmenler psikolojik sorunlar yaşıyor. Mesleğini bırakmak isteyen öğretmen sayısı yüzde 50'lere ulaşmış durumda. Atanamayan kadro bekleyen öğretmen sayısı ise 1 milyonu geçiyor.

Deniz AYHAN

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Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Sayıları yaklaşık 1 milyon 140 bin olan öğretmenler ise en mutlu olmaları gereken bugüne, dert küpü olarak giriyor. Bir yandan yetersiz ücretler nedeniyle geçinemeyen, diğer yanda da atanamayan öğretmenler sıkıntısı yaşanıyor. Öğrencilerine kavuşma hayali yaşayan ancak atanamadıkları için farklı alanlarda iş arayan öğretmen adayları, hayattan ümidini kesip intihara bile yöneliyor. Öğretmelerin başlıca sıkıntıları şu konularda toplanıyor:

ÜCRET YETERSİZ: Yapılan araştırmalara göre öğretmenlerin yüzde 65.8'i maaşlarının yetersizliği nedeniyle borçlandığını belirtirken, yüzde 84'ü aynı nedenle çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

MESLEĞİ BIRAKACAKLAR: Öğretmenlerin yüzde 50.7'si daha çok para kazanabileceği bir iş imkanı olursa mesleğini bırakabileceğini düşünüyor.

RUH HALİ BOZULUYOR: Öğretmenlerin yüzde 50.3'ü gelirlerindeki yetersizlikten dolayı psikolojik sorunlar yaşıyor.

BÜTÇE DENKLEŞMİYOR: Öğretmenlerin yüzde 96.9'u son bir yılda yaşanan fiyat artışlarının çok yüksek olduğunu ve bütçelerinin büyük oranda etkilediğini belirtiyor.

KORKU HAKİM: Öğretmenlerin yüzde 39.3'ü görevden alınma korkusu yaşıyor. Yüzde 63.9'u ise öğrencilerine örnek olacak şekilde giyinmeye yeterli gelir elde edemediğini düşünüyor.

NİTELİK DÜŞÜYOR: Öğretmenlerin yüzde 90.3'ü okullarda eğitimin niteliğinin günden güne düştüğünü ifade ediyor. Yüzde 75.6'sı gelecekten ümitli değil ve kaygı taşıyor.

SİYASİ BASKI: Öğretmenlerin yüzde 63.5'u eğitimcilere okullarda yöneticileri tarafından siyasi baskı yapıldığını belirtiyor. Yüzde 54.4'ü de şiddet olayları nedeniyle kendini güvende hissetmiyor. Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı ve yetkililerin sorunları çözebileceğine de inanmıyor.

Bir milyon öğretmen yıllardır atama bekliyor!

Eğitimde atanamayan öğretmenler kronik sorun haline geldi. Eğitim fakültelerinden mezun olan veya başka bir fakülteden mezun olup pedagojik formasyon alan ve öğretmenliğe atanma koşullarına sahip kişiler dikkate alındığında atanamayan öğretmen sayısı 1 milyonu geçiyor. Atanamayan öğretmenler yıllardır kadro bekliyor ve atanmalarının sağlanması için sık sık eylem de yapıyor. Birçok okulda öğretmen açığı varken kadro açılarak yeni öğretmen alımları sınırlı tutulduğu için her yıl yeni mezunlar ile atama bekleyen öğretmen sayısı da artıyor.