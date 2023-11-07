Okul binası yıkımda yan yatan bina tahliye edildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, depreme dayanıksız olan okul binası yıkım sırasında bir apartmanın üzerine doğru yan yatınca tedbir amacıyla çevre binalardan tahliye edilen vatandaşlar, geceyi otelde ve yakınlarının evinde geçirdi.

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Karabağlar ilçesinde bulunan ve geçen mart ayında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yer aldığı binanın yıkımına başlandı.

Dün akşamüstü saatlerinde bina yıkım çalışması sırasına çökerek büyük bir gürültüyle yan yattı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince çevredeki 3 bina tahliye edildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binanın yıkımı durduruldu.

SAĞLIK OCAĞI DA KAPALI

İnşaat alanının yanında bulunan Karabağlar 13 No’lu Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi de bugün güvenlik gerekçesiyle hizmete kapatıldı. Tahliye edilen vatandaşlardan bazıları geceyi yakınlarında geçirirken bazıları ise Alsancak Uygulama Oteli’nde konakladı.

Evine giremeyen vatandaşlardan Şener Yazıcılar, “Büyük bir gürültü duyduk ve hemen dışarı çıktık. Saat 22.00’a kadar da evlerimize giremedik. Daha sonra hızlı bir şekilde eve girip, acil gerekli olan eşyalarımızı aldık, otele yerleştirdiler. Sabah yeniden buraya geldik. Çalışma sanırım yeni başlayacak. Biz de ne olacağını bilmiyoruz” diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (DHA)