Okul birincisi Sultan Kurt’un sözleri törene damga vurdu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan dönem birincisi Sultan Kurt’un sözleri törene damga vurdu.

Yaşar ANTER

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MSKÜ Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören 127 hekim adayı, düzenlenen törenle meslek yaşamlarına uğurlandı. MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen törene öğretim üyeleri ve mezun olan öğrenciler ile aileleri katıldı.

“MAALESEF TEŞEKKÜR ETMİYORUM”

Türkçe Tıp Programı 7. dönem mezunları adına dönem birincisi Sultan Kurt'un yaptığı konuşma, mezuniyet törenine damga vurdu.

Okuduğu okulun acı gerçeklerine değinmek istediğini belirten Kurt, şu ifadeleri kullandı;

“Hastalıktan canımız çıkarken Covid testi vermemizden bile rahatsız olanlara, ‘dersi ne de olsa geçemeyeceksiniz’ diyen saygıdeğer hocalarımıza, aldığımız anamnezleri beğenmeyip kâğıdı yırtanlara, intörnlüğümüzün ilk altı ayı boyunca kazandığımız üç kuruş parayı bile zamanında yatırmayanlara, eğitim adı altında kimsenin yapmak istemediği işleri, sadece işler aksamasın diye biz aday hekimlere yıkanlara, bazen bizim de bir annenin evladı olduğumuzu unutanlara, en çok da vakti zamanında bizimle aynı yollardan geçen, aynı dertlerden muzdarip olan ama şimdilerde benzer sıkıntıları biz yaşarken gözünü, kulağını kapatan meslektaşlarıma malesef teşekkür etmiyorum!”

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