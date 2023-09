Okul çantası zamla dolacak

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 11 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencileri ilk ders heyecanının, velileri ise masraf kaygısının sardığını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM/ANKARA

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 11 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencileri ilk ders heyecanının, velileri ise masraf kaygısının sardığını söyledi. Dövizdeki artış ile kırtasiye ürünlerinin de fiyatlarının uçtuğunu söyleyen Başevirgen, “Geçen yıla göre ise kırtasiye malzemeleri yüzde 100'den fazla zamlandı. Geçen sene 12'li kalem boya 40 TL'den bu sene 100 TL'ye, tekli kurşun kalem 5 TL'den 10 TL'ye,100 yaprak defter 30 TL'den 70 TL'ye, okul çantası 200 TL'den 450 TL'ye çıktı. Birinci sınıfa başlayacak bir öğrencinin okul masrafı seçilen ürünlerin marka ve kalitesine göre değişmekle birlikte yaklaşık 2 bin TL'yi buldu” dedi.

“KIRTASİYE MASRAFI TEK SEFERLİK DEĞİL”

Silgi, kurşun kalem, defter, boya gibi kırtasiye malzemelerin temel ihtiyaç olduğunu ifade eden Başevirgen, “Ailelerin yaptığı bu masraf bir kereye mahsus değil. Yıl içinde aynı ürünlerin pek çok kez yeniden alınması gerekecek. Bu durum da masrafları sürekli hale getirecek” diye konuştu.

“ÇOCUKLAR OKULDA YİNE AÇ KALACAK”

Okullarda çocukların beslenme çantalarında göreceğimiz tablo yine çok vahim olacak. Çocuklar okula aç gidiyor, beslenme çantasıyla giden çocuklar da yeterli ve dengeli beslenemiyor. Çocuklar proteini unuttu. 6-12 yaş arasında dengesiz beslenme çocuğun gelişimini etkiliyor, hastalıklara karşı dirençsiz kılıyor ve okul başarısını düşürüyor. Bunun için çocukların her gün süt ürünleri, et, yumurta gibi besinleri alması gerekiyor. Türk İş verilerine göre gıda enflasyonundaki yıllık değişim oranı yüzde 77,04 oldu. Yılın başından bu yana değişim yüzde 50,02 olarak tespit edildi. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 107,89 olarak hesaplandı.

Bir ayda süt ortalama yüzde 12, yoğurt yüzde 14, peynir yüzde 26 zamlandı. Marketlerde satılan sütün litresi 21,5 TL, peynirin kilosu 117,5 TL seviyesine geldi. Yumurta yüzde 11 oranında zamlandı ve yumurtanın tanesi 3,60 TL’nin üzerine çıktı. Ancak ekonomik krizin altında ezilen ailelerin bu protein kaynaklarını alacak parası yok. Çocuklar evde yeterince beslenemediği gibi okulda da yine aç kalacak.

“KIRTASİYEDE KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLMELİ”

KDV'nin halen kırtasiye ürünlerinde yüzde 18, defter, kalem, silgi gibi malzemelerde ise yüzde 8 olarak uygulandığını söyleyen CHP'li Başevirgen, “Kırtasiyede yüzde 8 ve yüzde 18 olarak uygulanan KDV yüzde 1’e düşürülerek geçim derdi altında ezilen velilerin bir nebze de olsa yükü hafifletilmeli. Bununla birlikte evinde yeterli beslenemeyen çocuğun hiç değilse okulda sağlıklı beslenmeye ulaşması gerekiyor. Kantinden beslenme ücretlerinin de geçen yıla nazaran en az iki kat artacağı düşünüldüğünde aileleri bu masrafın altından kalkamayacağı da çok açık. Beslenme sorununu çözebilmek için tüm okullarda en az bir öğün yemek ücretsiz olarak verilmeli” dedi.