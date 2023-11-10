Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e yanıt

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş. Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır" dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

“CHP’DE KOLTUKTA KİM OTURURSA OTURSUN, MUTFAKTA YASSIADA ZİHNİYETİ VAR”

AKP’li Ömer Çelik, mesajında “CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş. Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP ise hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yargı krizine dair sözlerini eleştirmişti. Özel “Yargıtay ile birlikte anayasanın hükmünü yok saymaya çalışmakta. Halk sana bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin. Bu bir darbe girişimi” demişti.