Orman işgalcisine tahsis ödülü MHP’den döndü

AKP’nin orman alanlarında işgalci olanların turizm tesislerine adeta ödül verilerek tahsis yapılmasını düzenleyen değişiklik teklif MHP’li Kalaycı’nın itirazıyla durdu.

Erdoğan SÜZER

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AKP orman alanlarını işgal edip kaçak turizm işletmesi kuran kişi ve şirketlere işgal ettikleri yerleri kiralama ve tahsis etme hakkı veren bir yasa teklifi hazırladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen teklifin kritik maddesine MHP'den itiraz geldi. MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı, ormanı işgal edip turizm tesisi kuranlara yasayla tahsis imkanı getirilmesine anlam veremediğini belirterek açıklama istedi. Teklifi hazırlayan AKP'li Oğuzhan Kaya ve Turizm Bakanlığı yetkilileri açıklama yapsa da Kalaycı ve muhalefet ikna olmadı. Madde, yasa teklifinden önergeyle çıkarıldı.

AKP, bir çok kanunda olduğu gibi Konutların Turizm Amaçlı Kiraya verilmesini öngören torba yasa teklifinin içerisine de orman alanlarını tehdit eden maddeler koydu. Teklifin 16'ncı maddesiyle, geçmişte orman alanlarında yapılmasına izin verilmiş turizm tesislerine, işgal ettikleri deniz kıyıları ile park ve yolları kiralama hakkı getirilecekti.

KRİTİK İTİRAZ

Ancak bu maddeye kritik itiraz MHP'li Kalaycı'dan geldi. Kalaycı, “Bu maddeyle orman sayılan alanlarda fiilen turizm amaçlı kullanılan taşınmazları tahsis etme öngörülüyor. Yani ‘fiilen turizm amaçlı kullanılan taşınmaz' ne demek? İşgal edilmiş yani birileri işgal etmiş, ben bunu ona tahsis edeyim diye bir düzenleme. Ya, niye işgal ettirdik, niye çıkarmadık oradan da böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyoruz. Ben açıkçası anlamadım” dedi.

CHP'li Cavit Arı, “Teşekkür ederiz Mustafa Bey, ilk defa hesap soruyorsunuz” diyerek Kalaycı'yı tebrik etti. Düzenlemeye muhalefet milletvekillerinden de sert tepki geldi. Bu işten kaç kişi ya da şirketin yararlanacağını soran CHP'li Cevdet Akçay, yeni bir orman tahribatına yol açacak maddenin tekliften çıkarılmasını istedi.

Teklifi getiren AKP’li Kaya, düzenlemeyle hukuki sorunları çözeceklerini anlattı. Ancak kimseyi ikna edemedi. İtirazlar üzerine geri adım atmak zorunda kalan AKP milletvekilleri, Komisyona sundukları önergeyle maddeyi teklif metninden çıkardı.

KIYILARI BİLE KİRALAYACAKLARDI

Tekliften çıkarılan düzenleme, kıyılar dahil otellerin işgal ettiği yerlerin kendilerine kiralanmasını öngörüyordu. Kaya, düzenlemenin amacını anlatırken geçmişte Orman Bakanlığı tarafından turizmcilere tahsis edilen orman alanlarında kıyıların tahsis kapsamı dışında bırakıldığına işaret ederek, “Adlarına kesin tahsis yapılan yatırımcıların izin alanlarında planda park, yol ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan kısımlar kesin tahsis kapsamı dışında bırakılarak tahsis edilememiştir. Bu durumda meri mevzuat kapsamında verilen kesin izin ve sözleşme kapsamında kazanılmış haklara dayanılarak kullanılan ve fiilen üzerinde turizm amaçlı yapı ve tesis bulunan bazı alanlar izinsiz kullanılır duruma düşmüştür” dedi. Kaya, düzenlemeyi bu sorunları çözmek için getirdiklerini savundu.