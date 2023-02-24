Abone Ol

Depremde yıkılan otelin sahibi belediye başkan yardımcısı tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da yıkılan Kırçuval Otel'in sahibi ve aynı zamanda Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval tutuklandı.

Yayınlanma: 18:38 - 24 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Depremde yıkılan otelin sahibi belediye başkan yardımcısı tutuklandı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Malatya’da da birçok bina yıkıldı. Yıkılan binalardan biri ise 7 katlı Kırçuval Otel’di.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol 2’nci Ligi 6’ncı Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi’de konakladıkları Kırçuval Otel’in ilk depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

Vefat edenlerin yakınları otel işletmesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşananların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.

Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda otel sahiplerinden olan Zafer Kırçuval, akşam saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kırçuval, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Depremzede 4 çocuk, DNA testiyle ailelerine teslim edildiİlginizi ÇekebilirDepremzede 4 çocuk, DNA testiyle ailelerine teslim edildiSahte ilanla depremzedeleri dolandırdıİlginizi ÇekebilirSahte ilanla depremzedeleri dolandırdı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Cumhuriyet Kahramanmaraş Malatya Türkiye
X Reklam